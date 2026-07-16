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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة اختبار جودة القهوة.. خطوات بسيطة تكشف البن المغشوش

البن
البن
ريهام قدري

يعتمد خبراء القهوة على مجموعة من المعايير لتقييم جودة البن، سواء قبل التحضير أو بعده، فيما يعرف بـ"تذوق القهوة" أو Coffee Cupping، وهي الطريقة التي تعتمدها Specialty Coffee Association لتقييم حبوب القهوة.

اختبار جودة القهوة 


تبدأ أولى خطوات اختبار الجودة بفحص حبوب البن، إذ يجب أن تكون متجانسة في الحجم واللون وخالية من العيوب أو الحبوب المكسورة.

 كما ينصح بشم رائحة البن المطحون، فكلما كانت الرائحة قوية ونظيفة وخالية من الروائح الغريبة، دلّ ذلك على جودة أعلى.


وبعد تحضير القهوة، يتم تقييم عدة عناصر، أبرزها:


الرائحة: يجب أن تكون واضحة ومميزة وخالية من أي رائحة احتراق أو عفن.


النكهة: تكون متوازنة وتظهر فيها النكهات الطبيعية للبن دون مرارة أو حموضة مزعجة.


الحموضة: يُفضل أن تكون مشرقة ومتوازنة وليست لاذعة.


القوام: يمنح إحساسًا ممتلئًا وناعمًا في الفم.
المذاق النهائي: يستمر بطعم لطيف بعد الانتهاء من الشرب دون نكهات غير مرغوبة.


كما يشير الخبراء إلى أن القهوة الطازجة تحتفظ بنكهتها بشكل أفضل، لذلك يُفضل شراء البن كاملًا وطحنه قبل التحضير مباشرة، مع حفظه في وعاء محكم الإغلاق بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة.


المصدر: Specialty Coffee Association – Coffee Standards and Cupping Protocols

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