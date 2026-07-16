هل يضر الشاي الأخضر الكلى؟ .. مصدر أمريكي يحسم الجدل

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية شيوعًا، إلا أن تزايد استخدامه دفع البعض للتساؤل حول تأثيره على الكلى، خاصة مع انتشار معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أضراره المحتملة.

ووفقًا للمركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH)، فإن تناول الشاي الأخضر كمشروب باعتدال يعد آمنًا لمعظم البالغين، ولا توجد أدلة تشير إلى أنه يسبب ضررًا للكلى لدى الأشخاص الأصحاء.

وأوضح المركز أن المخاطر الصحية ترتبط في الأساس بمكملات مستخلص الشاي الأخضر التي تحتوي على تركيزات عالية من المركبات النشطة، وليس بشرب الشاي الأخضر نفسه، حيث ارتبطت بعض هذه المكملات بحالات نادرة من إصابات الكبد، إلى جانب آثار جانبية مثل اضطرابات المعدة والغثيان والإمساك وارتفاع ضغط الدم.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو يتناولون أدوية بشكل منتظم يجب عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات مستخلص الشاي الأخضر، لتجنب أي تداخلات دوائية أو مضاعفات محتملة.

وأكد المركز أن الاعتدال في تناول الشاي الأخضر يظل الخيار الأكثر أمانًا، مع ضرورة التمييز بين المشروب الطبيعي والمكملات الغذائية عالية التركيز، التي قد تحمل مخاطر صحية عند استخدامها دون إشراف طبي.

المصدر: المركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH).