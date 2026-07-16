قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
بعد 16 عامًا من الغياب.. صاحب مشهد «أنا اللي أكلت الجبنة» يستغيث: «ساعدوني أنا شغال في المعمار»
الدواجن تواصل الهبوط.. الكيلو يعود إلى 65 جنيهًا والبيض يحافظ على استقراره
إصابة ملاحظة بلجنة ثانوية عامة في العبور بحالة إغماء ونقلها للمستشفى
موجة حر شديدة تضرب تونس .. وتحذيرات صحية
قوة دفاع البحرين : اعترضنا عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل يضر الشاي الأخضر الكلى؟ .. مصدر أمريكي يحسم الجدل

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
ريهام قدري

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية شيوعًا، إلا أن تزايد استخدامه دفع البعض للتساؤل حول تأثيره على الكلى، خاصة مع انتشار معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أضراره المحتملة.

ووفقًا للمركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH)، فإن تناول الشاي الأخضر كمشروب باعتدال يعد آمنًا لمعظم البالغين، ولا توجد أدلة تشير إلى أنه يسبب ضررًا للكلى لدى الأشخاص الأصحاء.

وأوضح المركز أن المخاطر الصحية ترتبط في الأساس بمكملات مستخلص الشاي الأخضر التي تحتوي على تركيزات عالية من المركبات النشطة، وليس بشرب الشاي الأخضر نفسه، حيث ارتبطت بعض هذه المكملات بحالات نادرة من إصابات الكبد، إلى جانب آثار جانبية مثل اضطرابات المعدة والغثيان والإمساك وارتفاع ضغط الدم.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو يتناولون أدوية بشكل منتظم يجب عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات مستخلص الشاي الأخضر، لتجنب أي تداخلات دوائية أو مضاعفات محتملة.

وأكد المركز أن الاعتدال في تناول الشاي الأخضر يظل الخيار الأكثر أمانًا، مع ضرورة التمييز بين المشروب الطبيعي والمكملات الغذائية عالية التركيز، التي قد تحمل مخاطر صحية عند استخدامها دون إشراف طبي.

المصدر: المركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH).

الشاي الأخضر الشاي شاي اخضر مخاطر الشاي الاخضر الشاي الاخضر وتأثيره على الكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات عائلية في مصر.. ما علاقة الصين ‏وسياراتها الأجرة الكهربائية بمضيق هرمز

فولكس فاجن

مصانع فولكس فاجن في ألمانيا تواجه معركة البقاء

تسلا

تسلا تثبت أن الشاشات تتفوق على عشرات الأزرار داخل السيارات

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد