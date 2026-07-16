قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
‎تصعيد بالغ الخطورة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
مكتبة الإسكندرية.. الفنون قوة ناعمة تحمي الهوية وتصنع الإنسان
وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026
المليارديرات الهاربون من ضريبة الثروة في كاليفورنيا يواجهون تدقيقا صارما
سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة
محافظ أسيوط: حملات مفاجئة على المخابز البلدية بحي غرب لضمان جودة الخبز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد : الحجز قبل السفر بـ 12 ساعة عبر الموقع والتطبيق الإلكتروني

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر
حسام الفقي

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب  ، تعلن الهيئة عن اتاحة إمكانية حجز مقاعد القطارات المكيفة قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا، وحتى قبل قيام القطار بـ12 ساعة، بدلًا من 24 ساعة المعمول بها  ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول .


ويتيح التطبيق إمكانية حجز تذاكر السفر على جميع القطارات المكيفة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية ، إلى جانب الاستعلام عن مواعيد القطارات والخدمات المختلفة، مع إمكانية سداد قيمة التذاكر إلكترونيًا باستخدام بطاقات الائتمان أو من خلال الخصم المباشر من الحسابات البنكية، بما يوفر الوقت والجهد على الركاب ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.


ويأتي ذلك  في إطار تطوير منظومة حجز وصرف تذاكر السفر بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة ، وتطبيق نظم التحول الرقمي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لجمهور الركاب وتلبية احتياجاتهم من الحصول على تذاكر السفر بطريقة ميسرة   .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر القطارات المكيفة القطارات السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مصر تتبنى نهجا شاملا لإدارة الهجرة وتدعو لتقاسم الأعباء الدولية

الخارجية الباكستانية

باكستان: لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان استقرار الملاحة في هرمز

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 2073 حالة بينهم 796 وفاة

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد