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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

أسعار الكهرباء
أسعار الكهرباء
وفاء نور الدين

 بدأت وزارة الكهرباء رسميًا بتطبيق زيادة  بنسبة 20% على سعر استهلاك الكيلووات خلال فترات ذروة الأحمال المرتفعة.. وهو نظام «تسوية الذروة» على الأنشطة التجارية..

وتهدف هذه الآلية الإجبارية لتخفيف الضغط الكبير على الشبكة القومية للكهرباء ودفع المنشآت الخدمية لإعادة تنظيم أوقات تشغيل أجهزتها الكثيفة، خاصة في فترات الصيف.

تفاصيل تطبيق تسوية الذروة

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر  التابعة لقطاع السادات بالشئون التجارية التفاصيل وهي.. 

1. الفئة المستهدفة بالتطبيق

-  يطبق النظام الجديد فقط على الأنشطة التجارية التي يتجاوز استهلاكها الشهري 250 كيلووات/ساعة.

- يطبق القرار على  المحال التجارية ، والمطاعم ، والمقاهي ، والورش ، والمكاتب ، والأكشاك وغيرها.

-  يطبق إلكترونيًا وبأثر رجعي على كل من العدادات مسبقة الدفع (الكارت) والعدادات التقليدية (الفاتورة المرتبطة بالعداد الذكي).

2. التوقيت والمدد الزمنية لساعات الذروة

تحدّد وزارة الكهرباء ساعات الذروة بواقع 4 ساعات يومياً، يرتفع خلالها الحمل على المحطات:

- فترة الذروة الصيفية: تبدأ من الساعة 7:30 مساءً وتستمر حتى الساعة 11:30 ليلاً.

- باقي ساعات اليوم: تُحسب بتعريفة المحاسبة العادية المقرّرة للشريحة التجارية دون أي مبالغ إضافية.

3. التفاصيل المالية للأسعار الجديدة

- سعر تعريفة الذروة المعدل: تم تعديل قيمة الكيلوواط المشمول بـ "تسوية الذروة" للأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك ليصبح 264 قرشاً (2.64 جنيه) بدلاً من 220 قرشاً في السابق (بزيادة الـ 20%).

- الخصم من الكارت: العدادات مسبقة الدفع مبرمجة داخلياً على قراءة الوقت؛ بمجرد دخول الساعة 7:30 مساءً، يبدأ العداد بتسجيل وتعديل سحب الرصيد بالقيمة المرتفعة آلياً، ثم يعود للسعر العادي بعد 11:30 ليلاً.

 خطة عمل للمحلات التجارية لتفادي الخسائر المادية:

▪️ ترحيل الأنشطة الثقيلة: تجنب تشغيل الأجهزة عالية السحب (مثل غسالات الأطباق التجارية، أفران الكهرباء، والمكواة البخارية) خلال الأربع ساعات الخاصة بالذروة.

- تخفيض الإضاءة الخارجية: قلل من إستخدام كشافات الليد الكثيرة المخصصة لواجهات المحلات واللوحات الإعلانية بين المغرب ومنتصف الليل.

- التحكم بالتكييفات: أضبط تكييفات المحل أو المطعم على درجات حرارة معتدلة (مثل 24 أو 25 مئوية) لتفادي عمل الكومبريسور بأقصى طاقة له وقت ذروة الحرارة الخارجية مع سحب الكهرباء.

-إستبدال الإضاءة الداخلية: غيّر كافة لمبات المحل أو الورشة العادية بلمبات LED عالية الكفاءة وقليلة السحب لتقليل السحب الإجمالي طوال اليوم.

- مراجعة ساعة العداد: تأكد من أن الوقت والتاريخ الداخلي للعداد مسبق الدفع مضبوطان بشكل صحيح لتضمن عدم محاسبتك بسعر الذروة في أوقات خاطئة.

وزارة الكهرباء تسوية الذروة أسعار للكهرباء

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