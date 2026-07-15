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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف العلاوة.. بشرى سارة للعاملين بالكهرباء

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء  في إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين، بشأن منح العاملين العلاوة الدورية السنوية اعتباراً من 1 يوليو 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتباراً من الأول من يوليو 2026، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة الواردة بلائحة نظام العاملين.

كما تضمن القرار زيادة الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالشركة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 135 لسنة 2024، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهاً شهرياً، ليستفيد منها جميع العاملين الموجودين بالخدمة بعد تاريخ سريان القرار، على أن يُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المتغير.

وشملت القرارات كذلك تعديل قيمة عقود المكافأة الشاملة الشهرية، حيث تقرر رفع قيمة العقود الخاصة بوظائف المؤهلات العليا لتصبح 8800 جنيه شهرياً بدلاً من 5850 جنيهاً، دون احتساب الأعباء التأمينية وما في حكمها.

كما نص القرار على زيادة قيمة عقود المكافأة الشاملة الشهرية الخاصة بوظائف المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة لتصل إلى 7240 جنيهاً شهرياً بدلاً من 4295 جنيهاً، أيضاً دون شمولها للأعباء التأمينية وما يماثلها.

وأكدت المادة الثالثة من القرار أن يعمل بهذه الأحكام اعتباراً من تاريخ سريانها، مع تكليف جميع الجهات والإدارات المختصة داخل الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالقرار، بما يضمن تطبيق الزيادات الجديدة على العاملين وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة

وكانت   الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أقرت أيضا  صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا، و إضافة 750 جنيهًا للأجر الأساسي، على أن يتم الصرف مع راتب شهر يوليو الجاري.
 


 

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