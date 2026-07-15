قفزة في أسعار البنزين بكندا.. زيادة تتراوح بين 5 و10 سنتات للتر

شهدت أسعار الوقود في مختلف أنحاء كندا ارتفاعًا جديدًا، اليوم الأربعاء، مع زيادة أسعار البنزين بما يتراوح بين 5 و10 سنتات للتر، وفقًا لمحللي سوق الطاقة.

ويؤكد رئيس منظمة Canadians for Affordable Energy دان ماكتيج - لشبكة "سي تي في" - أن العالم "يتجه تدريجياً نحو نقص في الإمدادات، ليس في النفط فقط بل في البنزين والديزل أيضاً"؛ ما ينعكس مباشرة على المستهلكين.

وفي أونتاريو، أفاد سبعة من كل عشرة سائقين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً بأن تغير الأسعار يؤثر على نشاطهم اليومي. وفي محطة وقود بتورونتو، حيث يُتوقع أن يصل السعر إلى 172.9 سنتاً للتر، عبّر السائقون عن استيائهم. تقول كيم براون إن سماع أخبار ارتفاع الأسعار "أمر مخيف"، مضيفة أنها تحاول التأقلم والصمود.

ومع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع منسوب القلق في مضيق هرمز، ترتفع كلفة المعيشة للكنديين.

ويصف السائق ريد شوكلادر حالة عدم اليقين بأنها "محبطة" و"مخيفة"، مشيراً إلى أنه يحاول مجاراة الزيادات المتواصلة.

ويحذر ماكتيج من أن الأسابيع المقبلة قد تكون أصعب، متوقعاً ارتفاعاً أكبر في أواخر يوليو ومطلع أغسطس، في ظل أزمة طاقة "خطيرة".

وتسجل أعلى الأسعار في فانكوفر عند 198.9 سنتاً، بينما تُعد إدمنتون من الأرخص عند 165.9 سنتاً.

ومع تجاوز خام برنت 87 دولاراً للبرميل، يخشى محلّلون من ارتفاع إضافي وسط تهديدات تطال موانئ سعودية حيوية.