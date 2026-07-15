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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور: الاستثمار في مهارات الشباب هو استثمار بمستقبل الوطن

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب والذي يوافق 15 يوليو من كل عام، أكد  الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتنمية مهارات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل، باعتبارهم الطاقة المحركة لمستقبل الوطن وركيزة التنمية المستدامة.

وأوضح "ترابيس" أن الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب يمثل تذكيرا بأهمية بناء قدرات جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة، مشيرا إلى إيمان جامعة دمنهور بأن دورها لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى صقل المهارات الحياتية والمهنية والرقمية التي يحتاجها الخريج ليكون منافسا حقيقيا.

وأشار "رئيس الجامعة" إلى أن جامعة دمنهور تنفذ حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة خلال العام الدراسي وخلال الأنشطة الصيفية، منها التدريب المهني والتقني من خلال توفير برامج معتمدة في مجالات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتدريب الميداني عبر بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الصناعية والخدمية بالمحافظة لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب، ودعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة لدعم الأفكار الطلابية وتحويلها لمشروعات ناشئة، فضلا عن تنمية المهارات الحياتية عبر ورش العمل لتعزيز مهارات التواصل، العمل الجماعي، والقيادة.

ووجه الدكتور إلهامي ترابيس رسالة لطلاب الجامعة قائلا: "أنتم أمل هذا الوطن .. استثمروا أوقاتكم في التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة، فالعالم يتغير بسرعة، والمهارة هي عملة المستقبل، والجامعة تضع كافة إمكانياتها لدعمكم حتى تصبحوا خريجين قادرين على الإبداع والمنافسة محليا ودوليا".

واختتم "رئيس الجامعة" بيانه بالتأكيد على أن جامعة دمنهور مستمرة في دورها كمنارة للعلم والمعرفة، وملتزمة بتخريج أجيال تمتلك الأدوات والمهارات اللازمة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

اليوم العالمي لمهارات الشباب إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور

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