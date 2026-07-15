خلال لقائه أعضاء النواب والشيوخ.. محافظ الجيزة يبحث ملفات الخدمات التعليمية والصحية والبيئية بالبدرشين والعياط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بسرعة بحث طلبات التبرع بقطع أراضٍ لإنشاء مدارس بنطاق مركزي البدرشين والعياط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفائها المتطلبات، بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال المجلس التنفيذي للمحافظة لبدء إجراءات التنفيذ.

جاءت توجيهات المحافظ خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة البدرشين والعياط، ضمن لقاءاته الدورية مع أعضاء المجلسين بمختلف دوائر المحافظة لبحث مطالب المواطنين ومناقشة شكاواهم واستعراض سبل تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستمع المحافظ إلى شكوى الأعضاء بشأن قرارات الغلق التي تصدرها مديرية التموين لعدد من المخابز المخالفة بالقرى والتي تتسبب في معاناة المواطنين للحصول على احتياجاتهم من الخبز واضطرارهم إلى صرف المخصصات من قرى مجاورة.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين بالجيزة بضرورة مراعاة مصلحة المواطنين دون التغافل عن مخالفات المخابز وتوقيع العقوبات القانونية عليها مع استبدال عقوبة الغلق بجزاءات قانونية أخرى حال عدم توافر بديل بالمحيط الجغرافي ذاته تيسيرًا على المواطنين.

كما وجه المحافظ مدير المديرية ببحث موقف إمداد الجمعيات المغذية للمخابز للتأكد من توافر المخزون اللازم لتشغيلها استعدادًا لأي حالات طارئة، إلى جانب توفير منافذ لشحن كروت عدادات الغاز بقرى العياط لتسهيل عمليات الشحن.

واطلع المحافظ على شكوى الحضور من عدد من الممارسات المتبعة بإدارة مستشفى صدر العياط موجهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتفقد المستشفى على الطبيعة وإعداد تقرير شامل بشأن الشكاوى المقدمة.

كما كلف مدير المديرية بالتنسيق مع مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالجيزة لبحث مقترح تخصيص طابقين أعلى مدرسة تمريض العياط ودراسة آليات التنفيذ.

وعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ شكاوى عدد من القرى بشأن مياه الشرب والصرف الصحي وظاهرة إلقاء المخلفات بالترع والمصارف

حيث أكد المحافظ ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة بالتعاون مع النواب لاستثمار الإمكانات المتاحة ووضع حلول مؤقتة للتخفيف من معاناة المواطنين مع تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي والشبكات والتوسع في التعاقد مع جمعيات الخدمة المجتمعية لتنفيذ أعمال الجمع السكني مع تحديد نقاط تجميع وتسيير ورديات لرفع المخلفات اليومية ونقلها إلى محطات المناولة.

كما ناقش محافظ الجيزة مطالب المواطنين المتضررين من مقابل تقنين أوضاع التعديات بنطاق القرى والمناطق الصناعية، موجهًا بمراجعة الأسعار المقررة بتلك المناطق إلى جانب بحث مطالب ملاك الوحدات المتضررين من إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، والعمل على إزالة أي معوقات لتسريع إجراءات التحويل.

ولدعم جهود رعاية الشباب وتوفير متنفس حضاري لشباب مدينة العياط وجه المحافظ بمتابعة مقترح إنشاء ملعب لكرة القدم يضاف إلى مركز شباب العياط من خلال ضم قطعة أرض فضاء ملاصقة للمركز بالتنسيق مع جهة الولاية عقب معاينتها وبيان مدى صلاحيتها لإقامة الملعب.

وفي ختام الاجتماع، أعلن المحافظ عزمه تكثيف اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لسرعة متابعة القضايا والملفات المطروحة، والبت في شكاوى المواطنين بمختلف دوائر المحافظة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ونادر الخبيري، ومحمد رشاد، وبكر أبو غريب، ومحمد البديوي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو الإدارات والمديريات المعنية.