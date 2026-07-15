محافظ الجيزة يستقبل وفدًا من برلمان الشيوخ والشباب والطلائع بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة، وفدًا من أعضاء برلمان الشيوخ والشباب والطلائع (نماذج محاكاة الحياة السياسية بوزارة الشباب والرياضة) من ممثلي محافظة الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو التي مثّلت نقطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية ورسخت دعائم الأمن والاستقرار وأطلقت مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن مشاركة النشء والشباب في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية تعكس وعيهم واعتزازهم بتاريخ وطنهم وتؤكد أهمية ترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مداخلات أعضاء الوفد الشبابي الذين عبّروا عن رؤيتهم ووعيهم الوطني بأهمية ثورة 30 يونيو وما مثلته من نقطة تحول في الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة مسارها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشاد المحافظ بمستوى الوعي الذي لمسه لدى أعضاء الوفد، مؤكدًا أن الشباب الواعي والمدرك لتاريخ وطنه هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال برلمان الطلائع وبرلمان الشباب وبرلمان الشيوخ والنماذج السياسية في تنمية الوعي الوطني والسياسي، وصقل مهارات النشء والشباب، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث حيث جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومهدت الطريق نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية وتحقيق التنمية الشاملة بما انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في مختلف المحافظات.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الشكر لمحافظ الجيزة على دعمه المستمر لأنشطة وبرامج الشباب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الشبابية الهادفة التي تستهدف تنمية الوعي الوطني، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في خدمة الوطن.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن خالص تهانيهم لمحافظ الجيزة بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدين اعتزازهم بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع وحرصهم على مواصلة المشاركة الإيجابية في دعم جهود الدولة، وتعزيز الوعي الوطني بين الشباب، والمساهمة في مسيرة التنمية.

وفي ختام اللقاء، التقط محافظ الجيزة الصور التذكارية مع أعضاء الوفد متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكونوا نموذجًا مشرفًا للشباب المصري في خدمة الوطن، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مصر.

جاء ذلك بحضور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وإجلال محمد، مدير إدارة البرلمان، وأميرة أبو النجاح، معاون مدير مديرية الشباب والرياضة، وحسام محسن، رئيس لجنة الشباب والرياضة، ووائل عبد الرحيم، رئيس نموذج برلمان الشيوخ، إلى جانب عدد من أعضاء برلمان الشيوخ والشباب والطلائع بمحافظة الجيزة.