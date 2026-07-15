70 راهبة من دير مارجرجس بمصر القديمة في رحلة روحية لدير المحرق

استقبل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام وفدًا من دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، برئاسة تماف تكلا، رئيسة الدير، يرافقها ٧٠ من الأمهات الراهبات، وذلك في زيارة روحية إلى الدير.

أهمية روحية وتاريخية

وخلال الزيارة، تفقد الوفد الأماكن المقدسة والأثرية بالدير، والتي شملت الكنيسة الأثرية، وحصن الدير الأثري، وكنيسة الشهيد مارجرجس، كما استمعن إلى شرح عن تاريخ دير المُحرق والكنائس الأثرية التي يضمها، وما يمثله من أهمية روحية وتاريخية ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر.

وسادت الزيارة أجواء من المحبة والفرح الروحي، حيث عبّرت الأمهات الراهبات عن سعادتهن بهذه الزيارة المباركة، متمنيات دوام البركة لدير المُحرق العامر.