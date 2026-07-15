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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار جزئي لمنزل قديم في طهطا وإخلاء السكان حفاظًا على أرواحهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار عقب وقوع انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة الكائن بشارع الجزائر، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو وقوع إصابات، وذلك بعد تدخل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وإخلاء العقار من السكان.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع انهيار جزئي بمنزل مملوك للمواطن «م. ا. إ»، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية والجهات المعنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من طابقين، ومشيد بالطوب الأحمر والعجين، بينما يتكون سقفه من العروق الخشبية والجريد، وهي من أنماط البناء القديمة التي تتأثر بعوامل الزمن، حيث تبين أن سبب الانهيار يعود إلى تهالك المنزل وقدم إنشائه، دون وجود أي شبهة جنائية وراء الواقعة.

واتخذت الجهات التنفيذية إجراءات عاجلة تمثلت في إخلاء المنزل من السكان كإجراء احترازي، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع أي مخاطر محتملة، بالتزامن مع فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتأمين.

كما تم إخطار شركتي الكهرباء ومياه الشرب لفصل المرافق عن العقار واتخاذ التدابير الفنية اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين والعقارات المجاورة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم وفقًا للقواعد المنظمة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط.

وأكدت التحريات والفحص أن الواقعة نتجت عن تهالك المنزل نتيجة تقادم عمره، دون أن تسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

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