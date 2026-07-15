قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة في امتحانات الثانوية العامة والبكالوريا العام الدراسي القادم
تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تاريخ المصحف والفرق بين الرسم والضبط.. معلومات لا تعرفها عنه

المصحف الشريف
المصحف الشريف
محمد شحتة

ألقى الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، محاضرةً لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر بعنوان: «تاريخ المصحف ورسمه وضبطه وصنائعه»، وذلك ضمن برنامج الترسيخ العلمي الذي تعقده هيئة كبار العلماء برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبإشراف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف.

وفي بداية المحاضرة، استعرض المراحل التاريخية التي مر بها جمع القرآن الكريم وكتابته وفق هيئة مخصوصة عُرفت بالرسم العثماني.


وأوضح أن رسم المصحف هو الكيفية الفريدة التي ارتُضيت لكتابة كلمات القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه يتميز بخصائص قد تختلف عن الرسم الإملائي المعتاد وعن الرسم العروضي، ومن أبرزها: الحذف، والزيادة، والقطع، والوصل.وأشار إلى أن المصاحف العثمانية كُتبت في بداية الأمر خاليةً من النقط والتشكيل، بما يتناسب مع طبيعة الكتابة العربية في ذلك العصر، وبما يحتمل وجوه القراءات القرآنية الصحيحة، ثم ظهرت الحاجة إلى وضع العلامات والرموز التي تُعين على سلامة القراءة.

وفي سياق حديثه عن ضبط المصحف، بيّن أن الضبط يشمل العلامات التي أضيفت إلى الرسم العثماني لتسهيل التلاوة وحفظ الألسنة من الخطأ، ومن ذلك الحركات، ونقط الإعجام، والشدة، والسكون، وعلامات المد، ورموز الوقف والابتداء.

ضبط المصحف بين المشارقة والمغاربة

كما تناولت المحاضرة الفرق بين طريقتي المشارقة والمغاربة في ضبط المصحف، موضحًا أن المدرستين تتفقان في الغاية، وهي صيانة ألفاظ القرآن الكريم من الخطأ والتصحيف، ولكنهما تختلفان في هيئة بعض العلامات ومواضعها وطريقة استعمالها؛ فقد جرى عمل المشارقة غالبًا على علامات الخليل بن أحمد وأتباعه، بينما اعتمد المغاربة اصطلاحات مدرسة الإمام أبي عمرو الداني وما تفرع عنها، وظهر ذلك في طريقة ضبط بعض الحركات والتنوين والهمز والإمالة والإشمام، وكذلك في نقط بعض الحروف.

وأوضح أن هذه الاختلافات لا تمس ألفاظ القرآن الكريم أو معانيه، وإنما هي اصطلاحات فنية وضعها علماء الضبط لخدمة القراءة وتيسيرها، مؤكدًا أهمية معرفة القارئ بهذه الفروق؛ حتى لا يلتبس عليه فهم بعض العلامات عند الانتقال من مصحف مضبوط على الطريقة المشرقية إلى مصحف مضبوط على الطريقة المغربية.
كما أوضح الفرق بين رسم المصحف وضبطه، مؤكدًا أن الرسم يتعلق بهيئة الكلمة وذوات حروفها وطريقة كتابتها، بينما يتعلق الضبط بالعلامات الخارجية التي تلحق بالحروف.

وأكد أن الالتزام بالرسم العثماني في كتابة المصاحف واجب؛ لأنه الرسم الذي كُتبت به المصاحف بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، كما أن موافقته تُعد أحد أركان قبول القراءة القرآنية، أما الضبط بالنقط والشكل والعلامات، فقد وُضع باجتهاد علماء الأمة خدمةً لكتاب الله تعالى، وتيسيرًا لتلاوته، وحفظًا له من الخطأ واللحن.

وتناولت المحاضرة ما يتعلق بصنائع المصحف الشريف، وما تتطلبه كتابته وضبطه ومراجعته من دقة علمية وأمانة شرعية، مؤكدًا أن العناية بالمصحف ليست عملًا فنيًّا فحسب، وإنما هي مسؤولية علمية تقوم على الالتزام بقواعد الرسم والضبط والقراءات، والتحري الكامل في المراجعة والتدقيق.

وفي ختام المحاضرة، ناقش مع الباحثين عددًا من المسائل المتعلقة بتاريخ المصحف الشريف، والفروق بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، وبين طريقتي المشارقة والمغاربة في الضبط، إلى جانب ضوابط كتابة المصاحف ومراجعتها. 
 

المصحف تاريخ المصحف رسم المصحف ضبط المصحف هيئة كبار العلماء الدكتور أبو اليزيد سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

ترشيحاتنا

الطفل إياد المتوفي بحمام السباحه بنادي غزل المحلة

إخلاء سبيل 4 متهمين بكفالة 10 آلاف في واقعة وفاة إياد بحمام سباحة غزل المحلة

حملات رقابية بالغربية

ضبط 756.5 كيلو لحوم ودواجن و13 محضرا في حملات للطب البيطري بالغربية

العملات

ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد