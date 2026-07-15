بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إنه في صبيحة هذا اليوم، دفع الهلال الأحمر المصري بالقافلة رقم 235 من سلسلة قوافل «زاد العزة» باتجاه منفذ كرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة، تمهيدًا لإدخال هذه الشاحنات، وما تحمله من مساعدات إنسانية وإغاثية، إلى القطاع، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة للتخفيف من الأعباء والمعاناة عن كاهل سكان القطاع المحاصر، والخاضع للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القافلة تتنوع فيما تحمله من مساعدات إنسانية وغذائية، ومواد إغاثية، وأدوية علاجية، ومستلزمات طبية، فضلًا عن الوقود والمستهلكات البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، أو بالأحرى ما تبقى من المرافق الحيوية والمستشفيات داخل قطاع غزة.

وأوضح أنه على صعيد الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يخرجون من القطاع في دفعات متتالية، منذ وقف إطلاق النار، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، لم تسمح اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخروج دفعة جديدة من الجرحى والمرضى، كما لم تسمح أيضًا بعودة دفعة جديدة من المرضى والجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، ويرغبون في العودة إلى أراضيهم داخل القطاع.

وأكد أن العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة، سواء على دخول المساعدات، أو على حركة الجرحى والمرضى الذين يغادرون القطاع أو يعودون إليه عبر الأراضي المصرية.