بقيمة 200 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة لجلب كمية ضخمة من المخدرات بالجيزة

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الجيزة تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر، وضُبط بحوزتهم “قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة – 3000 قرص مخدر – 5 قطع سلاح نارى متنوعة”.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





