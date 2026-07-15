تيريزا ماي: العلاقات البريطانية-الأمريكية قادرة على تجاوز الخلافات مع ترامب

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي أن "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قادرة على تجاوز أي خلافات شخصية أو سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية رئيس الوزراء البريطاني المقبل إلى التركيز على المصالح المشتركة بين البلدين.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بريطانيا لتولي زعيم حزب العمال آندي بورنهام رئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر، الذي أعلن عزمه التنحي بعد تراجع الدعم داخل حزبه وتدهور نتائج الحزب في الانتخابات المحلية، ليصبح بورنهام سابع رئيس وزراء للبلاد خلال عشر سنوات.

وقالت ماي، في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، إن قوة العلاقات البريطانية-الأمريكية لا تعتمد فقط على العلاقة بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي، وإنما تستند أيضا إلى شراكات راسخة في مجالات الأمن والدفاع والمؤسسات، مشيدة بأداء ستارمر في إدارة ملفات السياسة الخارجية والعلاقات عبر الأطلسي.

وفيما يتعلق بالتوترات الأخيرة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين على خلفية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، رأت ماي أن المصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستظل العامل الأساسي الذي يحافظ على متانة العلاقات بين البلدين، رغم ما قد يطرأ عليها من خلافات سياسية.