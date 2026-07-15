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تنسيق الكليات 2026.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية وموعد اختبارات القدرات

تنسيق الكليات 2026
تنسيق الكليات 2026
خالد يوسف

أوشك ماراثون امتحانات الثانوية العامة على النهاية، وحان وقت رسم معالم المستقبل، وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق قطار التنسيق رسميًا؛ حيث يبدأ مكتب التنسيق أولى خطواته بفتح باب التسجيل لـ "اختبارات القدرات" المؤهلة للكليات التي تشترط مهارات خاصة، لذا إن كنت تطمح لتأشيرة الدخول لهذه الكليات، جهز نفسك لخوض التحدي وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

موعد التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات 

انطلاقًا من توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، وحرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على تيسير الإجراءات على أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة، تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ويبدأ التسجيل الرسمي اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكليات

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2- عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للطلاب الراغبين في أداء هذه الاختبارات.

كليات ومعاهد تقبل طلاب جميع الشعب العلمية والأدبية

يشهد تنسيق الجامعات 2026، لقبول طلاب الثانوية العامة 3 مراحل وفق المجموع التكرارى والحدود الدنيا التى سيعلن عنها مكتب التنسيق ووزارة التعليم العالى، كما أن تسجيل الرغبات سيكون إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

استعدادات جامعة القاهرة لاستقبال طلاب تنسيق الثانوية العامة 2026

قررت وزارة التعليم العالى، الإبقاء على مقر مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2026، واتمام أعمال التنسيق وتنسيق الرغبات، وذلك  بالمدينة الجامعية ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة.

ويباشر مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتجرى وزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى متابعة دقيقة مع جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق لمتابعة تجهيزات مكتب التنسيق وتوفير التجهيزات التقنية الرقمية لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للطلاب.

تنسيق الكليات 2026 اختبارات القدرات طلاب الشعبة العلمية والأدبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

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