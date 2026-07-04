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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء أعمال التنسيق الإلكتروني، أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الانتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بمكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بالجامعة، والتأكد من جاهزيته الكاملة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير جميع سبل الدعم والإرشاد طوال فترة أعمال التنسيق.

وأصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا بجامعة القاهرة لمتابعة أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني، برئاسته، وعضوية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من القيادات المعنية، وذلك للإشراف على جميع الاستعدادات الخاصة بالجامعة، ومتابعة انتظام العمل بمكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق التابعة لها، والتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بكفاءة وفاعلية طوال فترة التنسيق.

ووجّه رئيس الجامعة برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المعنية، والانتهاء من تجهيز معامل التنسيق بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير الدعم الفني اللازم، وتشكيل فرق عمل متخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة، وتقديم الإرشاد والرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن تجربة تنسيق سهلة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة حرصت على الاستعداد المبكر لأعمال التنسيق، تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير أعمال التنسيق وتقديم أفضل الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تضع جميع إمكاناتها البشرية والتكنولوجية واللوجستية في خدمة الطلاب، انطلاقًا من دورها الوطني الرائد في دعم منظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتأمين مداخل ومخارج مكتب التنسيق، وتخصيص أماكن للاستعلامات لاستقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب تجهيز قاعات انتظار مكيفة تستوعب الأعداد المتوقعة، بما يوفر الراحة للطلاب وأسرهم.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع أجهزة الحاسب الآلي المخصصة للعاملين والطلاب، والتأكد من كفاءتها الفنية، ومراجعة أنظمة التهوية والتكييف، فضلًا عن تجهيز معامل التنسيق بعدد من كليات الجامعة لاستقبال الطلاب وفقًا لمراحل التنسيق المختلفة، مع توفير جميع التجهيزات الفنية والتقنية والإدارية اللازمة لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة أعدت منظومة متكاملة للدعم والإرشاد داخل مقر مكتب التنسيق، تتضمن فرقًا متخصصة للإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة أثناء تسجيل الرغبات، بما يسهم في إنجاز الإجراءات بسهولة ودقة، ويعكس حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة لجميع المترددين على مكتب التنسيق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن مكتب التنسيق بجامعة القاهرة يُعد أحد أكبر مكاتب التنسيق على مستوى الجمهورية، ويستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة وآمنة، وتقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني والتوعية لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن حصول كل طالب على الخدمة بسهولة ويسر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن جميع معامل التنسيق تم تجهيزها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الاتصال، مع توفير فرق دعم فني مدربة للتعامل مع أي استفسارات أو مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء تسجيل الرغبات، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ودقتها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمة.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق الإلكتروني الرئيسي بجامعة القاهرة يُعد أحد أهم مقار التنسيق على مستوى الجمهورية، كما توفر الجامعة معامل تنسيق مجهزة لاستقبال الطلاب خلال مختلف مراحل التنسيق، بهدف تيسير تسجيل الرغبات، خاصة للطلاب الذين لا تتوافر لديهم أجهزة حاسب آلي أو اتصال بالإنترنت، أو الذين يحتاجون إلى الدعم الفني والإرشاد أثناء تسجيل رغباتهم، وذلك في إطار منظومة التنسيق الإلكتروني التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي جامعة القاهرة

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