كشف أثري جديد لمدينة سكنية كاملة بالوادي الجديد .. تفاصيل

قال صبري فرج، مدير عام آثار الواحات البحرية، إن البعثة المصرية للمجلس الأعلى للأثار كشفت عن كشف أثري بمنطقة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد، الكشف كان لمدينة سكنية تعود للعصر البيزنطي من الطوب اللبن وكنيسة تعود للقرن الرابع الميلادي.

واضاف صبري فرج خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه تم الكشف عن شبكة رئيسية وفرعية، وحصن دفاعي ذو أسوار سميكة وأبراج مراقبة، هذا تخطيط معماري متقدم وتاريخي.

واسترسل: تم الكشف عن منازل واسعة تضم أفران الخبز ومطابخ وأدوات للطحن، وتم العثور على 200 قطعة من الفخار بها كتابات يونانية وقبطية وعملات من البرونز وعملات ذهبية.

وشدد على أن هذا الكشف يضم عناصر الحياة الدينية والسكنية والدفاعية والاقتصادية ووثائق مكتوبة.