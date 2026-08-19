غموض حول مشاركة موسيالا مع بايرن ميونخ

تُثار الشكوك حول جاهزية جمال موسيالا لبداية موسم بايرن ميونخ بعد سقوطه في مباراتين وديتين متتاليتين بسبب مشكلة عصبية.

سقط النجم الألماني، البالغ من العمر 23 عامًا، أرضًا بعد وقت قصير من دخوله الملعب في مباراة ودية ضد هايدنهايم يوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من حادثة مماثلة ضد لايبزيغ. وتلقى إسعافات أولية سريعة على أرض الملعب قبل خروجه في كلتا المباراتين.

وصرح موسيالا في منشور على حسابه في إنستجرام مساء الثلاثاء بأنه تم تشخيص إصابته بـ"نوبات غياب قصيرة ومؤقتة، ولكن يمكن علاجها بسهولة، ناجمة عن خلل عصبي"، وأن هذه النوبات قد تؤدي إلى ما حدث في مباراتي هايدنهايم ولايبزيج.

لكنه أضاف أنه "لا يوجد خطر صحي إضافي"، وأنه يرغب في مواصلة حياته الطبيعية وممارسة شغفه بكرة القدم.

رد فعل خافت من بايرن ميونخ

يبدأ بايرن ميونخ موسمه يوم السبت بمواجهة بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، ثم يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني بمواجهة شتوتغارت في نهاية الأسبوع التالي.

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، نقلاً عن مصادر لم تسمها داخل بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، أنه لا توجد مؤشرات على أن موسيالا لن يتمكن من مواصلة مسيرته الكروية كالمعتاد، لكن لم تتوفر معلومات حول إمكانية مشاركته في مباراتي دورتموند أو شتوتجارت.

مقارنات مع إريكسن



بعد مباراة هايدنهايم يوم الثلاثاء، رفض ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، التعليق على حالة موسيالا، مكتفياً بالقول إن اللاعب سيصدر بياناً لاحقاً.

وقال إيبرل: "كنا نعلم بالأمر، وسيتواصل معنا جمال".

وأضاف: “الشيء الرائع في كرة القدم - وهو أمر أتمنى أن نراه أكثر في المجتمع أو بشكل عام - هو أنه عندما يحدث شيء في كرة القدم يلفت انتباه الجميع، مثل سقوط (كريستيان) إريكسن... أو الآن وضع جمال، يدرك الجميع أن كرة القدم هي أجمل شيء في العالم، وأن هناك أمورًا أهم بكثير على المحك. إنها علامة جيدة. من الجيد أن ترى المجتمع متماسكًا يُظهر هذا النوع من التضامن”.

صدمة هونيس



أخبر أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونخ وصاحب النفوذ، قناة سكاي في مقابلة يوم الأربعاء أن سقوط موسيالا خلق "دراما" في النادي، وكان "مشكلة، في المقام الأول، بالطبع، لشخص جمال. حقًا، أنام وأنا أفكر فيه، وأستيقظ وأنا أفكر فيه."

قال هونيس إن بايرن لم يعرف كيف يتصرف.



قال هونيس: "لم نكن مستعدين لهذا، وعلينا أولاً أن نتعلم كيفية التعامل مع هذا الوضع"، ووعد موسيالا بتقديم "دعم غير مشروط في كل شيء".

موسيالا متفائل



قال اللاعب إنه يمر بمرحلة صعبة، لكنه يحظى بأفضل دعم ممكن.

وكتب موسيالا في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتلقى رعاية طبية ممتازة، وأنا متفائل للغاية. بايرن ميونخ وفريقي المقرب يدعمونني دائمًا خلال هذه المرحلة".

غاب موسيالا عن معظم الموسم الماضي بسبب كسر في الساق تعرض له في كأس العالم للأندية في يوليو من العام الماضي، لكنه عاد في يناير، وأداؤه المتطور باستمرار أهّله للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني في كأس العالم.

سجل موسيالا ثلاثة أهداف وصنع خمسة أخرى في 15 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي. كما سجل هدفين وصنع هدفًا آخر في دوري أبطال أوروبا. وبذلك، يكون رصيده الإجمالي 69 هدفًا في 231 مباراة مع بايرن ميونخ.