«مسرح مصر» يستعد لاستقبال الجمهور.. جولة لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز قبل افتتاحه | صور

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بشأن خطة تطوير المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، أجرى الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، جولة تفقدية بمسرح مصر، أحدث مسارح البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي.

وتأتي الجولة لمتابعة ما تم إنجازه خلال الزيارات السابقة، والوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات الفنية، استعدادًا لافتتاح المسرح خلال الفترة المقبلة.

وشارك الفنان صبري فواز في الجولة، حيث اطّلع على أعمال التطوير والتجهيزات الفنية بالمسرح، في إطار متابعة ما يشهده «مسرح مصر» من تجهيزات تمهيدًا لانطلاق نشاطه الفني عقب افتتاحه، بحضور المخرج تامر كرم، مدير فرقة مسرح الشباب.

ويُعد «مسرح مصر» أحد الصروح الفنية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويمثل إضافة نوعية إلى الحركة المسرحية، لما يضمه من إمكانات وتجهيزات فنية، فضلًا عن إسهامه في استعادة الدور التاريخي لشارع عماد الدين، باعتباره أحد أبرز الشوارع الفنية في مصر والعالم العربي.