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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عشرات الآلاف يحتجون في إسبانيا بسبب أزمة سكن طاحنة

إسبانيا
إسبانيا
محمد على

تظاهر عشرات الآلاف بأنحاء إسبانيا، احتجاجًا على أزمة سكن، تضرب البلاد فيما شهدت مدن مواجهات مع قوات الأمن.

وقالت الحكومة الإسبانية إن نحو 70 ألف شخص شاركوا في احتجاجات مدريد، حيث اعتقلت الشرطة 3 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى جماعة يمينية متطرفة.

وتحت وطأة الاحتجاجات، أطلقت الرصاص المطاطي بعد توترات في وسط العاصمة.

وبحسب الحكومة، حاول نشطاء من اليمين المتطرف، أدى بعضهم التحية النازية، الوصول إلى محتجين كانوا يعتصمون في ساحة بويرتا ديل سول احتجاجا على أزمة الإسكان.

ورفع متظاهرون لافتات تدعو إلى إضراب عام، بعد رفض البرلمان، الجمعة، إجراءات كانت تهدف إلى التعامل مع الغضب المتصاعد بشأن أزمة السكن، ومن بينها قضية طرد امرأة تبلغ 87 عاما من منزلها في مدريد.

وقالت فاليريا راكو، المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين، إن الدعوة إلى إضراب عام ستطرح بعد إجراء محادثات مع النقابات العمالية.

وفي بلنسية، اندلعت مواجهات بين محتجين والشرطة، التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.

كما دخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، قبل أن تتمكن الشرطة من إخراجهم، بينما مرت احتجاجات في نحو 50 مدينة إسبانية بصورة سلمية.

عشرات الآلاف إسبانيا احتجاجات 50 مدينة إسبانية

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