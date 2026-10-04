ترامب يتعهّد بإنشاء أكاديمية وطنية أمريكية جديدة للفضاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو إن الولايات المتحدة ستنشئ "أكاديمية وطنية أمريكية جديدة للفضاء".

وأضاف أن ولاية أوهايو ستكون "محل دراسة قوية للغاية" لاختيار موقع الأكاديمية إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى إرث الولاية في مجال الطيران وصلتها بالأخوين رايت.

تصريحاته حول إيران

كما قال ترامب إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران، محذراً طهران من عواقب وخيمة ، وأن عليها أن تواجه إما "الطريق السهل أو الطريق الصعب".

يأتي هذا، في الوقت الذي أبقى فيه البنتاجون الخيارات العسكرية مفتوحة وسط استمرار الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.

قال ترامب للصحفيين: "لدينا قرار سأتخذه بشأن إيران. لقد دُمّرت إيران، لذا فإن السؤال الوحيد هو ما إذا كان الخيار سيكون الطريق السهل أم الطريق الصعب".

وقال ترامب أيضاً إن إيران "تتخلى فعلياً" عن أي خطط للحصول على سلاح نووي، مع التأكيد على أنه لن يُسمح لطهران أبداً بالحصول على واحد.

قدم وزير الدفاع بيت هيجسيث إشارة أوضح لما قد ينطوي عليه الخيار الأصعب، قائلاً إن البنتاجون يعمل على ضمان احتفاظ ترامب "بجميع الخيارات التي يحتاجها على الطاولة" إذا رفضت إيران التخلي عن طموحاتها النووية.

وقال هيجسيث: "لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، أبداً، أبداً"، واصفاً ترامب بأنه "مصمم وعازم" على منع ذلك.

البنتاجون يحتفظ بالخيارات العسكرية

امتنع هيجسيث عن الإفصاح عما إذا كانت مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، التي انطلقت من سان دييجو الأسبوع الماضي، ستُرسل إلى الشرق الأوسط، قائلاً إن وظيفته هي منح ترامب أوسع "مساحة ممكنة لاتخاذ القرار".

وقال إن إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية وغيرها من القدرات العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية، لكنه جادل بأن الضرر الذي لحق بصناعتها الدفاعية قد أبطأ هذا الجهد.

لا يزال الضغط العسكري مُركزاً حول مضيق هرمز، حيث زعم هيجسيث أن واشنطن، وليس طهران، هي التي تسيطر الآن على الممر المائي. ووصف الحصار الأمريكي بأنه "محكم" وقال إن حركة الملاحة تعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل الحرب.