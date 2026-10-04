إصابة جندي إسرائيلي في حالة خطيرة وآخر متوسطة إثر حادث بجنوب لبنان

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة الجمعة في حادث أثناء نشاط في جنوب لبنان.

وسبق وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 8 جنود أصيبوا بجروح طفيفة الجمعة في حادث سير بين مركبتين جنوبي لبنان.

وأفاد المتحدث أن التحقيق جار في ملابسات الحادث، مضيفا أنه تم إجلاء 6 من الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، ثم عاد جميعهم إلى منازلهم، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأفاد المتحدث أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

وسبق ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في بلدة عيترون، وتفجيرًا مماثلاً في بلدة طلوسة.

كما و نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة ومتتالية في المنصوري في قضاء صور، هزت المباني في صور وأدت الى ارتجاجات قوية، مبينةً أنها تقوم بإحراق منازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون.

وأفادت التقارير بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت، فجر اليوم الجمعة، بلدتي بيت ياحون والمنصوري ووادي زبقين ووادي السلوقي في جنوب لبنان.