قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب يتصدر ومصر وصيفًا.. ترتيب منتخبات 2007 في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
نازحو غزة يطلقون نداء استغاثة قبل الشتاء: نحتاج إلى الخيام والمساعدات
القدس: الاحتلال يقتحم بلدتي أبو ديس وعناتا
بعد هجمات بمسيّرات.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى لهدنة جديدة لحماية محطة «زابوريجيا»
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي كأس خليجي 27 بالفوز على عمان
إديني عمر وارميني من البلكونة.. عمرو أديب يعلق على إنقاذ صغير قبل سقوطه من عُلو
نائب رئيس الضرائب العقارية: شقق الإسكان الاجتماعي مطالبة بتقديم الإقرار
لم يمتثلا للأوامر.. واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك بعد انتهاء الجمعية العامة
بعد تجاوزه الـ52 جنيها.. أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
أمين «البحوث الإسلامية»: ما لمسناه من وعيٍ لدى شباب سيناء يعكس ما تتمتع به من ثقافة طيبة ووعي راسخ
كريم عبد العزيز عن ياسمين صبري: بيننا كيمياء وتفاهم.. وأحبها على المستوى الشخصي
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: أفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة

للأمم المتحدة
للأمم المتحدة
أ ش أ

 أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

وقال محيي الدين، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم، إن التعاون المصري الإفريقي يمكن أن ينتقل من مجرد استعراض الفرص والإمكانات إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وتوسيع التعاون بين الجامعات، والاستثمار في قواعد البيانات باعتبارها أحد العناصر الأساسية لدعم اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات.

واعتبر المبعوث الأممي أن تعزيز الاستثمار وتوفير التمويل وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص الإفريقي يمثل محاور رئيسية لدعم التنمية في القارة، لافتا إلى أن عددا من الاقتصادات الإفريقية يسجل معدلات نمو تتجاوز المتوسط العالمي.

وأوضح المبعوث الأممي أن القارة الأفريقية تمتع بتركيبة سكانية أكثرهم من الشباب، إذ يبلغ متوسط العمر نحو 19 عاما، وهو ما يمثل فرصة مهمة للنمو الاقتصادي إذا توافرت فرص التعليم والعمل والتدريب.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثل أداة مهمة لدعم التنمية في إفريقيا، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ورفع كفاءة العاملين، مؤكدا ضرورة توجيه الاهتمام إلى التطبيقات التي تلبي احتياجات المجتمعات الإفريقية، بالتوازي مع التعامل مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا.

وكشف المبعوث الأممي، عن تقرير حديث للبنك الدولي أشار إلى أن التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إفريقيا قد تكون أقل من مثيلتها في أوروبا وبعض الاقتصادات المتقدمة، موضحا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب التوسع في الاستثمار بالبنية التكنولوجية، وتطوير منظومة التعليم، ورفع مهارات العاملين وتأهيل سوق العمل للتغيرات المتوقعة.

وشدد محيي الدين، على أهمية استخلاص الدروس من التجارب السابقة في إدارة الموارد الطبيعية بالقارة الإفريقية، مطالبا بضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها داخل القارة، بما يسمح بزيادة القيمة المضافة وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الثروات المتاحة.

لأمم المتحدة التنمية المستدامة القارة الإفريقية وفرصاً استثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

أميرة أديب

سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

صراع في إثيوبيا

انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي

الأهلي

القرار قريبا .. هل اعتذر الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري؟

علم مصر

مصدر مطلع: مصر تستغرب بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن زج اسمها في أزمة إثيوبيا

ترشيحاتنا

بسمة وهبة

بسبب حفيدها المرتقب.. بسمة وهبة تُلمح للاعتزال وتثير تفاعلاً واسعاً

علي الحجار

بعد اعتذاره.. علي الحجار يعود إلى مهرجان الموسيقى العربية ويحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية

مجدي أحمد علي

مجدي أحمد علي ينضم إلى اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان بورسعيد السينمائي

بالصور

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

تلف الكبد وتشنجات .. احترس القرنفل يسبب أضرار خطيرة في هذه الحالات

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد