أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، أن الحسين عموتة يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق الانسجام مع لاعبي الأهلي، مشددًا على ضرورة منحه الفرصة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وقال العشري، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم، إن العمل داخل الأهلي يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة أن الفريق يمتلك منظومة قوية وجماهير لا تقبل سوى بتحقيق الانتصارات.

وأضاف أن جماهير الأهلي لا تشعر بالارتياح حتى الآن بسبب عدم ظهور الفريق بمستوى فني مميز تحت قيادة عموتة، موضحًا أن الانتصارات تظل العامل الأهم في تقليل الانتقادات الجماهيرية، وهو ما يسعى المدرب لتحقيقه منذ توليه المسؤولية.

وشدد المدير الفني السابق للاتحاد السكندري على تأييده استمرار عموتة ومنحه الفرصة كاملة، طالما أن إدارة الأهلي اقتنعت بسيرته الذاتية قبل التعاقد معه.

وفي سياق آخر، تحدث العشري عن تجاربه التدريبية السابقة، مؤكدًا أن التوفيق لم يحالفه مع الإسماعيلي، كما أن ضيق الوقت لم يساعده على إنقاذ فاركو من الهبوط في الموسم الماضي.

واختتم تصريحاته بالكشف عن خضوعه حاليًا لأكبر دورة تدريبية ينظمها اتحاد الكرة، موجهًا الشكر إلى هاني أبو ريدة على هذه الخطوة.