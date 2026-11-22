لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة وسائق مصرعهم في حادث تصادم سيارة بيجو مع سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق قفط القصير جنوب قنا، وإصابة أخر.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى بيجو بطريق قفط – القصير، نتج عنها وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية للحادث مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر، بجوار مستودع الأنابيب بطريق قفط القصير، وجرى متابعة نقل الجثث للمشرحة.

وتبين مصرع كل من: شعبان عبد المجيد، سائق السيارة، مقيم بقرية كلاحين قفط، محمد حسن 55 عامًا، وزوجته 50 عامًا، وأبنائهم حسن محمد حسن، سعدية محمد حسن، وطفلة 7 أعوام" مقيمون جميعاً بمدينة القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر".

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.