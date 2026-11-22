أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير الهواتف المحمولة للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار بعض الأجهزة، مشيرًا إلى أهمية مناقشة أسباب الارتفاع والعمل على تحقيق استقرار الأسعار في السوق المصري.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا للهواتف المحمولة، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورًا في صناعة الهواتف داخل البلاد، من خلال إنشاء مصانع تعتمد على تجميع الأجهزة، بما يمثل خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية.

وتابع أن اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، عُقد بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، إلى جانب ممثلي جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أوضاع سوق الهواتف المحمولة وسبل ضبط الأسعار.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أبرز مخرجات الاجتماع، موضحًا أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل مجموعة عمل حكومية لإجراء دراسة شاملة للسوق المصري، ووضع آليات تحقق الانضباط في السوق، بما يضمن توفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ضرورة تعميق الصناعة المحلية

وأشار إلى أن التوجيهات تضمنت أيضًا ضرورة تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدة المصنعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة وتحقيق استقرار سوق الهواتف المحمولة.