المستشار محمد عادل: تحويل توصيات الرئيس السيسي إلى برامج تنفيذية وجداول زمنية محددة

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على التزامها بتحويل مخرجات منتدى مصر وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطوات عملية وبرامج تنفيذية محددة بجداول زمنية، مع وضع آليات واضحة لمتابعة ما يمكن تنفيذه من توصيات، والعمل على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الحكومة أنه سيتم وضع أطر تنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وتابع أن الاجتماع استهدف التأكد من توافر السلع الاستراتيجية والمنتجات المختلفة، إلى جانب ضمان استقرار إمدادات الوقود والطاقة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على استقرار الأسواق.

المحاور المرورية

وأشار إلى أنه جار إعداد خطة لتشجير المحافظات على مستوى الجمهورية، وليس القاهرة الكبرى فقط، مع مراعاة الطبيعة العمرانية والبيئية لكل محافظة، وتنوع المحاور المرورية والشوارع الرئيسية والجانبية.