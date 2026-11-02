نتنياهو يعلن انفتاحه على تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة ويتمسك بقيادتها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لإجراء حوار بشأن تشكيل حكومة موسعة، مؤكدًا تمسكه بقيادة الحكومة المقبلة وعدم التخلي عن شركائه في الائتلاف الحالي، وذلك في أول موقف علني له بشأن تشكيل الحكومة منذ عشية الانتخابات.

وقال نتنياهو إن حزب الليكود يسعى إلى تشكيل حكومة وطنية موسعة تضم شركاءه الحاليين وأي أحزاب أخرى ترغب في الانضمام، شريطة ألا تكون من الأحزاب التي تدعم الإرهاب- على حد تعبيره-.

وأضاف أن الليكود حصل على أكبر عدد من المقاعد، معتبرًا أن الناخبين اختاروه لقيادة الحكومة المقبلة.

وأكد انفتاحه على الحوار مع مختلف الأطراف لتوسيع الائتلاف الحكومي.

وتأتي تصريحات نتنياهو وسط تحركات سياسية بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرح مقترحات لضم حزب «ياشار» بقيادة جادي آيزنكوت، إلى جانب مناقشات حول احتمالات التناوب على رئاسة الحكومة.