غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

قد تتعرضين لموقف مزعج أثناء استخدام الزجاجات ذات الفوهة الضيقة، عندما يسقط الغطاء البلاستيكي الصغير بداخلها ويستقر في القاع، لتصبح محاولة إخراجه مهمة صعبة، خاصة إذا كانت الزجاجة طويلة أو لا تسمح فتحتها بإدخال الأصابع.

وتزداد المشكلة عندما يكون الغطاء صغير الحجم ويتحرك داخل الزجاجة مع تغيير وضعها، ما يجعل الإمساك به أكثر صعوبة. لكن بدلًا من محاولة إخراجه بعنف أو استخدام أدوات قد تكسر الزجاجة، هناك بعض الخطوات التي يمكن تجربتها وفقًا لشكل الزجاجة وحجم الفوهة.

تغيير وضع الزجاجة.. أول محاولة لإخراج الغطاء

قالت خبيرة الإقتصاد المنزلي هبه محمد من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، إذا سقط الغطاء داخل الزجاجة، جربي إمالتها ببطء وتغيير اتجاهها حتى يتحرك الغطاء ناحية الفوهة، مع الحرص على عدم هزها بعنف حتى لا يعلق في موضع يصعب الوصول إليه.

وإذا كانت الزجاجة واسعة بما يكفي، يمكن محاولة توجيه الغطاء نحو الفتحة باستخدام حركة هادئة، ثم إخراجه باليد إذا أصبح الوصول إليه ممكنًا.

كما يمكن ادخال كيس بلاستيك داخل الزجاجة والنفخ فيها وإخراجه يخرج معه غطاء الزجاجة بسهولة ويسر ، بدون الأضرار بالزجاجة.

هل يمكن استخدام أداة طويلة لإخراج الغطاء؟

غطاء الزجاجة

قد يفكر البعض في استخدام ملقط طويل أو أداة بلاستيكية للوصول إلى الغطاء، لكن يجب التأكد من أن الأداة مناسبة ونظيفة، وألا تكون حادة أو قابلة للكسر داخل الزجاجة.

ولا يُنصح باستخدام السكاكين أو المفكات أو الأسلاك المعدنية الحادة، لأنها قد تخدش الزجاجة أو تكسرها، كما قد تتسبب في إصابة اليد أثناء محاولة إخراج الغطاء.

إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى الغطاء بأداة آمنة ومناسبة، فمن الأفضل عدم الاستمرار في المحاولة.

أخطاء تجنبيها عند سقوط الغطاء داخل الزجاجة

هناك بعض التصرفات التي قد تجعل المشكلة أكثر صعوبة، ومنها إدخال أدوات حادة داخل الزجاجة، أو ضربها بقوة على سطح صلب لمحاولة تحريك الغطاء.

كذلك تجنبي استخدام الماء الساخن أو المغلي دون معرفة مدى تحمل الزجاجة للحرارة، لأن التغير المفاجئ في درجة الحرارة قد يؤدي إلى تشقق بعض أنواع الزجاج أو تلف البلاستيك.

ولا تستخدمي الزجاجة للشرب أو تخزين الطعام قبل إخراج الغطاء وتنظيفها جيدًا، خاصة إذا كان الغطاء قد ظل بداخلها لفترة أو تعرض للتلوث.

كيف تمنعين سقوط الغطاء داخل الزجاجة مرة أخرى؟

لمنع تكرار المشكلة، احرصي على تثبيت الغطاء جيدًا قبل استخدام الزجاجة، وتجنبي وضع الأغطية الصغيرة بالقرب من الفوهة أثناء ملء الزجاجة أو تنظيفها.

ومن الأفضل الاحتفاظ بالأغطية في مكان ثابت بعيدًا عن حافة الحوض أو أسطح العمل، حتى لا تسقط داخل الزجاجات المفتوحة بالخطأ.