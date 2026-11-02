محافظ دمياط يلتقي الموانين بالمركز التكنولوجي ويبحث شكواهم

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف أنحاء المحافظة، والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ انتظام العمل داخل المركز، وتواصل مع عدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات، والتعرف على مدى تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات، مشددًا على الالتزام بالدقة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

كما تابع آليات استقبال الطلبات وإجراءات فحصها ومتابعتها حتى الانتهاء منها، موجهًا بمواصلة المتابعة الدورية لسير العمل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.