مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة

اتهم مستشار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إثيوبيا، بالسعي إلى استفزاز السودان ودفعه نحو مواجهة عسكرية مباشرة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين على خلفية الاتهامات السودانية لأديس أبابا بالتورط في دعم هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع داخل الأراضي السودانية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية توترًا متزايدًا، وسط تحذيرات من تداعيات اتساع نطاق الأزمة وانعكاساتها على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.

ويتصاعد الخلاف بين الخرطوم وأديس أبابا على خلفية اتهامات سودانية باستخدام الأراضي الإثيوبية منصة لشن هجمات عسكرية، وهي اتهامات نفتها إثيوبيا، في حين لجأ السودان إلى تحركات دبلوماسية دولية لطرح القضية أمام المؤسسات المعنية.