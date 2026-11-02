أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة

مع بدء العد التنازلي لانتهاء عام 2026، يبدأ الموظفون والطلاب في البحث عن مواعيد العطلات الرسمية خلال العام الجديد، لمعرفة أول فرصة للراحة بعد انتهاء إجازات العام الجاري، وتأتي مناسبة عيد الميلاد المجيد في مقدمة هذه العطلات، باعتبارها أول إجازة رسمية منتظرة خلال يناير 2027.

أول إجازة رسمية في مصر

ويوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، وهو ما يفتح المجال أمام الحصول على عطلة متصلة لمدة 3 أيام، حال استمرار نظام الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لتشمل أيام الخميس والجمعة والسبت.

موعد أول إجازة رسمية في 2027

يحل عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، ويوافق في عام 2027 يوم الخميس، ليكون أول موعد منتظر ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر خلال العام الجديد.

ومن المتوقع أن تشمل الإجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، إلى جانب الطلاب بالمدارس والجامعات، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، وفقا للقرارات الرسمية والضوابط المنظمة للإجازات في كل قطاع.

وتمنح مصادفة المناسبة يوم الخميس فرصة للاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع، حيث يليها يوما الجمعة والسبت، بما يتيح للموظفين والطلاب قضاء فترة راحة متصلة.

هل تمتد إجازة عيد الميلاد المجيد إلى 3 أيام؟

يرتبط الحصول على إجازة متصلة لمدة 3 أيام بتوافق عيد الميلاد المجيد مع يوم الخميس، باعتباره اليوم السابق للعطلة الأسبوعية المعتادة في العديد من المصالح الحكومية والمؤسسات والشركات.

وبذلك يمكن أن تشمل فترة الراحة أيام الخميس 7 يناير والجمعة 8 يناير والسبت 9 يناير 2027، حال عدم صدور قرارات تنظيمية بتغيير مواعيد العمل أو العطلات الأسبوعية.

ومع ذلك، يظل تحديد موعد الإجازة الرسمية والفئات المشمولة بها خاضعا للقرار الحكومي الذي يصدر قبل المناسبة، والذي يوضح تفاصيل تعطيل العمل والجهات المستفيدة من العطلة.

أول إجازة رسمية في مصر

آخر إجازة رسمية في مصر خلال 2026

كانت إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر آخر المناسبات المدرجة ضمن أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026، بعد أن شهد النصف الثاني من العام عددا من العطلات، من بينها ذكرى ثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف.

وبانتهاء إجازات العام الجاري، تتجه الأنظار إلى أول عطلة رسمية في 2027، والتي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الأسبوع الأول من يناير.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن جدول العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2027 مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، وتأتي أبرزها وفقا للمواعيد السنوية والتقويمين الميلادي والهجري على النحو التالي.

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

عيد الفطر المبارك: وفقا للتقويم الهجري والرؤية الشرعية.

شم النسيم: وفقا للتقويم القبطي.

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

أول إجازة رسمية في مصر



وقفة عيد الأضحى المبارك وعيد الأضحى: وفقا للتقويم الهجري.

رأس السنة الهجرية: وفقا للتقويم الهجري.

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: وفقا للتقويم الهجري.

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.

وتظل مواعيد المناسبات الدينية المرتبطة بالتقويم الهجري قابلة للتحديد وفقا للرؤية الشرعية، كما قد تصدر الحكومة قرارات بترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، وفقا للقواعد المعمول بها والقرارات التي تعلنها في حينه.