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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«إجازة سعيدة» تنطلق الخميس المقبل على مسرح ميامي في أجواء كوميدية

مسرحية أجازة سعيدة
مسرحية أجازة سعيدة
أحمد إبراهيم

تستقبل خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، الخميس المقبل، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي لتقديم عروض مسرحية متنوعة تجمع بين المتعة والتنوع الفني، أولى ليالي العرض المسرحي «إجازة سعيدة»، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، ليكون أول عروض الفرقة خلال الموسم الشتوي.

موعد عرض مسرحية أجازة سعيدة 

ويُعرض العمل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بأسعار تذاكر 57 و82 و107 جنيهات، ويقدم معالجة كوميدية للخلافات الزوجية وما تفرزه من مواقف ومفارقات اجتماعية، في إطار يعتمد على كوميديا الموقف، ليضع الجمهور أمام تفاصيل حياتية مألوفة في قالب من الضحك والمواقف الطريفة.

أبطال وصناع مسرحية أجازة سعيدة 

العرض تأليف هشام اسماعيل وإخراج جمال عبد الناصر علي ، وبطولة محمد عادل، وسيد الرومي، وشيماء عبد القادر وياسمين سمير، وجيهان أنور، وشادي الدالي، وكريم يحيى، ودينا السيد، وايمان مسامح ، وجمال عبد الناصر علي، ورانيا النجار، وأحمد مصطفى، وحياة محمد عادل، وبسملة هاني، ومربم سامي، ومحمد صابر، وياسين الرومي ، وأشعار طارق علي، وموسيقى وألحان هيثم الخميسي، وديكور د. حمدي عطية، وإضاءة أبوبكر الشريف، وملابس مها عبد الرحمن، وماكياج ولاء الجندي، ودعاية محمد مغربي، واستعراضات علي جيمي .

مسرحية أجازة سعيدة الفنان إيهاب فهمي مسرح ميامي الفنان ياسر الطوبجي سيد الرومي محمد عادل الفنان محمد عادل

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