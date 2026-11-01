الأرصاد: موجة ارتفاع الحرارة مستمر غدا مع رياح محملة بالأتربة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الأحد/، أن درجات الحرارة غدا /الاثنين/ ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 درجات مئوية؛ نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي على الصحراء الغربية مصحوبا بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة.

وقالت غانم– في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم– إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستصل إلى 32 درجة مئوية، فيما ستتراوح على مناطق الوجه البحري ما بين 31 و32 درجة وعلى محافظات شمال الصعيد بين 33 و34 درجة، بينما تتراوح في الأقصر وأسوان ما بين 36 و37 درجة مئوية.

وأوضحت أن الطقس سيكون حارا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل في أغلب المناطق.

وقالت غانم: إن درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل ستتراوح على القاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 18 و20 درجة، وفي محافظات شمال الصعيد بين 18 و19 درجة بينما تتراوح في جنوب الصعيد بين 19 و22 درجة مئوية.

وشددت على ضرورة الانتباه إلى الفارق الكبير بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، والذي يتجاوز في بعض المناطق ما بين 10 و12 درجة مئوية.. مطالبة بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس خلال ساعات النهار والاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، اعتبارا من نحو الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.. مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، قبل أن تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت غانم إلى أن طقس الغد سوف يشهدا نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.. مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار مؤثرة يومي (الجمعة والسبت) المقبلين على المناطق الساحلية.. داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأكدت غانم أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم /الأربعاء/ المقبل على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم /الخميس/ ، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ونصحت مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج خاصة في المناطق التي تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة فيما دعت قائدي المركبات إلى القيادة بهدوء تام وتوخي الحذر الشديد، خصوصا خلال فترات تكون الشبورة المائية على الطرق.