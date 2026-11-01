«الأهلي» يمنح ياسر إبراهيم ومحمد هاني «فرصة أخيرة» قبل إغلاق ملف التجديد

كشف الناقد الرياضي والصحفي أحمد عبد الباسط عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني، في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة للرد على العرض المقدم من إدارة النادي.

وقال أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك" إن مدة صلاحية العرض المقدم من الأهلي إلى الثنائي قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تلقي النادي ردًا من اللاعبين خلال الفترة المتبقية، قد تتجه الإدارة إلى إصدار بيان رسمي تعلن خلاله إغلاق ملف المفاوضات.

وأضاف أن البيان المحتمل سيتضمن تمنيات النادي بالتوفيق للاعبين، بعد استكمال عقديهما مع الفريق، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيلهما بنهاية تعاقدهما حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

ويأتي ذلك في إطار تحركات إدارة الأهلي لحسم ملفات تجديد عقود اللاعبين، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق والاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.