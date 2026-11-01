ضربة قوية للشباب السعودي.. تين يدفاي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد الفوز على الأهلي

تلقى نادي الشباب السعودي ضربة قوية بعد إعلان إصابة مدافعه الكرواتي تين يدفاي بقطع في الرباط الصليبي، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بفوز «الليوث» بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف النادي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعدما اضطر إلى مغادرة المباراة في الدقيقة 62 متأثرًا بالإصابة، على أن يبدأ خلال الفترة المقبلة برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافي والعودة إلى الملاعب.

رئيس الشباب يساند اللاعب برسالة مؤثرة

وحرص رئيس نادي الشباب على توجيه رسالة دعم إلى المدافع الكرواتي، عبر منشور على منصة «إكس»، أكد خلالها مساندة النادي للاعب خلال رحلة العلاج والتأهيل.

وقال رئيس الشباب: «قد تبعدك الإصابة عن أرض الملعب، لكنها لا تستطيع أن تنتزع شغف البطل أو عزيمته. نؤمن بقوتك وقدرتك على العودة، ونعلم أنك ستعود أقوى. نحن جميعًا خلفك، وننتظر رؤيتك مجددًا في المكان الذي تنتمي إليه».

وتعكس الرسالة حرص إدارة الشباب على دعم اللاعب معنويًا خلال فترة غيابه، في ظل صعوبة الإصابة التي ستبعده عن المشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أرقام تين يدفاي مع الشباب هذا الموسم

وشارك المدافع الكرواتي في 12 مباراة بقميص الشباب خلال الموسم الحالي، قبل أن تتوقف مشاركاته بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي، ليخسر الفريق أحد خياراته الدفاعية المهمة.

وكان الشباب قد أعلن في يوليو الماضي تعاقده مع يدفاي قادمًا من باناثينايكوس اليوناني، لمدة عام واحد، مع أفضلية التجديد لعام إضافي، وذلك في إطار تدعيم الخط الخلفي للفريق.

أزمة دفاعية جديدة أمام الجهاز الفني

وتأتي إصابة يدفاي في وقت يسعى فيه الشباب إلى تحسين نتائجه واستعادة التوازن في منافسات الدوري السعودي، خاصة أن الفريق استقبل 15 هدفًا خلال 11 مباراة هذا الموسم، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث مواجهات أمام الخليج والفيحاء والتعاون.

وتضع الإصابة الجهاز الفني أمام تحدٍ جديد لإعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي، والبحث عن البديل المناسب لتعويض غياب المدافع الكرواتي، في ظل أهمية المرحلة المقبلة من المنافسات.

ويأمل مسؤولو الشباب أن يتجاوز يدفاي محنة الإصابة بنجاح، وأن يتمكن من العودة إلى الملاعب بكامل جاهزيته، لمواصلة مشواره مع الفريق بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي.