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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالب بـ «زراعة بني سويف» يحصد المركز الثاني بمسابقة الابتكار وريادة الأعمال Lavender Life على مستوى الجامعات

طالب الزراعة ببني سويف
طالب الزراعة ببني سويف

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز الطالب حسن محمد، بكلية الزراعة، بالمركز الثاني في مسابقة Lavender Life Innovation & Entrepreneurship Competition، التي أُقيمت على مستوى الجامعات المصرية، بمشاركة نحو 100 متسابق من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، ليحصد جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبداللطيف هشام عبداللطيف عميد الكلية.


وأوضح الدكتور طارق علي، أن فوز الطالب جاء بعد تأهل مشروعه ضمن أفضل 6 مشروعات وصلت إلى المرحلة النهائية من المسابقة، التي أُقيمت فعالياتها النهائية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية بشمال سيناء، وذلك من خلال مشروع Lavender Life AI Export Ecosystem، الذي يستهدف توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع اللافندر، من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتتبع الرقمي وإدارة الجودة والتصدير، ويعتمد المشروع على تطوير وتطبيق نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لتحليل بيانات الحقول والدفعات الإنتاجية، بما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالجودة والتصدير، ويقدم منظومة متكاملة تربط مراحل الإنتاج بداية من الحقل وحتى وصول المنتج إلى المستورد، مع التركيز على دقة البيانات وجودة المنتج وإمكانية تتبعه، بما يعزز ثقة المستهلكين والمستوردين.
ويُعد هذا الإنجاز نموذجًا متميزًا لنجاح الطلاب في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجالات الزراعية، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتطوير والتنفيذ، بما يعكس أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على تقديم حلول تواكب متطلبات المستقبل.
وأضاف الدكتور عبداللطيف هشام، تبرز أهمية المشروع في مساهمته في دعم التحول الرقمي بالقطاع الزراعي، وتطوير آليات متابعة الإنتاج وضمان الجودة والتصدير، إلى جانب فتح آفاق جديدة لفرص العمل في مجالات التكنولوجيا الزراعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر تطبيق المشروع داخل شركة Lavender Life خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح اختبار مخرجاته عمليًا وتطويرها وفقًا لاحتياجات العمل الفعلية.

زراعة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف

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