مدير تعليم بني سويف يتابع انتظام الدراسة بمدرستي الخيرية والمحمدية الابتدائية بنات

واصل الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف،في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد مدرستي الخيرية الابتدائية والمحمدية الابتدائية بنات.

وشملت الجولة تفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، ومعامل الأوساط والمكتبة، ومتابعة الأنشطة التربوية المختلفة، فضلًا عن الاطلاع على نسب الحضور والغياب، ومراجعة سجلات المعلمين، والوقوف على مستوى التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب.



وخلال الزيارة، أكد مدير المديرية ضرورة مواصلة الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى التلاميذ، باعتبارها أساسًا لبناء قدراتهم التعليمية، مع التأكيد على تفعيل منظومة الإشراف اليومي، والالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وتحقيق الانضباط داخل المدارس.