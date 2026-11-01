كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تنظم ندوة توعوية بعنوان «بداية على الطريق»

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظّمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ندوة توعوية بعنوان «بداية على الطريق... نحو حياة جامعية أفضل»، استضافت خلالها فضيلة الشيخ رضا عبد الحليم، مدير عام منطقة وعظ بني سويف ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة محمود شلبية، عميد الكلية، و الدكتورة منال جمال الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأوضح رئيس الجامعة ،ان الندوة جاءت في إطار حرص الجامعة على ترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية والإنسانية بين الطلاب، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتسامح وتحمل المسؤولية، بما يسهم في بناء شخصية جامعية واعية تجمع بين التميز العلمي والالتزام الأخلاقي، وتدعم قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة الجامعية.

واضاف الدكتور ان الفعاليات، شملت تسليم شهادات تقدير للطلاب المتميزين الذين اجتازوا تدريب مرصد القطامية بنجاح، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والتفوق في المجالات العلمية المرتبطة بعلوم الفضاء والفلك، وذلك تأكيدًا على اهتمام الكلية بدعم الطلاب المتميزين وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم العلمية والعملية.



