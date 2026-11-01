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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5745 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص بـ17 محافظة.. اعرف التفاصيل

النشرة القومية للتشغيل
النشرة القومية للتشغيل

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، عن إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 5745 فرصة عمل وفرتها 72 شركة من شركات القطاع الخاص في 17 محافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة البطالة، وتوسيع قاعدة التشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة ومستقرة.

وأوضح الوزير أن فرص العمل الجديدة تتوزع على محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة ، والقليوبية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، والوادي الجديد، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، وبني سويف، وأسيوط، والمنوفية، والفيوم، بما يعكس استمرار جهود الوزارة في إتاحة فرص التشغيل بمختلف المحافظات، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلات الشباب وقدراتهم.

وأكد حسن رداد أن الوزارة تواصل العمل على توسيع مسارات التشغيل بالتوازي مع برامج التدريب المهني المجانية وتنمية المهارات، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم فرص حصول الشباب على وظائف مناسبة ومستدامة...ودعا الوزير الشباب من الجنسين إلى الإقبال على فرص العمل المعلنة، والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات التشغيل والتعاون مع القطاع الخاص، وتحويل احتياجات المنشآت من العمالة إلى فرص حقيقية أمام الباحثين عن العمل.

وشدد رداد على أن دور الوزارة لا يقتصر على الإعلان عن فرص العمل، وإنما يمتد إلى متابعة جديتها على أرض الواقع، حيث وجه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم والتعيين، والتيسير على الشباب، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية...وأشار وزير العمل إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في منظومة التشغيل، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء رئيسيين في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وإمكانات الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحقق مصالح أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة.

ويمكن للشباب الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لآليات التقديم المحددة لكل فرصة،وذلك خلال هذا الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2026، مع متابعة التفاصيل والبيانات من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل....وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن خطة وزارة العمل المستمرة لتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ودعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية.…

النشرة القومية للتشغيل النشرة القومية للتوظيف وزارة العمل فرص عمل سوق العمل القطاع الخاص فرص عمل بالداخل فرص عمل بالقطاع الخاص

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