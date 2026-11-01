مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان محمد الحلو على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية، مُوجهاً له رسالة دعم ومحبة، ومتمنياً له التعافي والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني.

ونشر مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي رسالة أعلن خلالها نجاح العملية الجراحية ومغادرة محمد الحلو غرفة العمليات، معبراً عن سعادته بالخبر، حيث كتب: «اللهم لك الحمد والشكر، غادر الفنان الكبير والأخ الكبير والصديق العظيم محمد الحلو غرفة العمليات بعد إتمام العملية، وبإذن الله يتم شفاؤك على خير يا حبيب الدنيا كلها».

ولاقت رسالة نقيب الموسيقيين تفاعلاً واسعاً بين محبي الفنان محمد الحلو، الذين أعربوا عن سعادتهم بتجاوز الجراحة، وحرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل، متمنين أن يستعيد عافيته في أقرب وقت.



وشهدت الساعات الماضية تدفقاً كبيراً من رسائل التضامن والدعوات بالشفاء للفنان محمد الحلو، سواء من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أو من زملائه بالوسط الفني ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بتجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني.