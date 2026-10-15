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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 آلاف جنيه شهريًا مدى الحياة.. مصطفى كامل يعلن مقترحًا لدعم الموسيقيين مرضى السرطان

مصطفى كامل
مصطفى كامل
محمد البدوي

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن مقترح لتقديم دعم مالي شهري بقيمة 5 آلاف جنيه لأعضاء النقابة الذين يعانون من أمراض خطيرة، وعلى رأسها مرض السرطان، في إطار تعزيز مظلة الرعاية الاجتماعية والإنسانية المقدمة للموسيقيين.

مساندة أعضاء النقابة الذين يواجهون ظروفًا صحية صعبة

وأوضح مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن المقترح يستهدف مساندة أعضاء النقابة الذين يواجهون ظروفًا صحية صعبة، بما يخفف عنهم الأعباء المالية المصاحبة للمرض، مؤكدًا أن الدعم يشمل أصحاب المعاشات أيضًا.

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن التصور المطروح يتضمن استمرار صرف الدعم للمستحقين طوال حياتهم، بما يضمن توفير مساندة مستمرة لهم في ظل الظروف الصحية التي يمرون بها، ويعكس الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية لأعضاء النقابة.

أولوية تستحق توفير الإمكانات اللازمة

وأكد مصطفى كامل أن الوقوف إلى جانب الزملاء المصابين بأمراض خطيرة، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، يمثلان أولوية تستحق توفير الإمكانات اللازمة، بالتوازي مع جهود تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.

الفنانين مصطفى كامل نقابة المهن التمثيلية

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