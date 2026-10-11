مصطفى كامل: إيقاف عصام صاصا 6 أشهر بعد ظهوره في فيديو بشكل غير لائق

كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل قرار إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر، بعد ظهوره في مقطع فيديو بشكل غير لائق، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على الالتزام بآداب المهنة واختيار الكلمات المناسبة.



وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن النقابة تواجه العديد من الملفات والمشكلات النقابية، لافتًا إلى أنها تمتلك 27 فرعًا، وتقدم خدماتها لأعضائها من القاهرة إلى أسوان، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لمتابعة شؤون الموسيقيين.

وأضاف أنه ليس متابعًا جيدًا لمنصة تيك توك، موضحًا أنه منذ توليه مسؤولية النقابة عام 2022، ألزم مؤديي المهرجانات بالتوقيع على تعهدات تتضمن حسن اختيار الكلمات والابتعاد عن الألفاظ المبتذلة، إلى جانب الالتزام بآداب المهنة.

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انشغال النقابة بإنجاز مشروع مقرها الجديد، الذي وصفه بأنه حلم للموسيقيين في مصر، قبل أن يظهر أمامه مقطع فيديو لعصام صاصا وهو يتصرف بشكل غير لائق ويتناول سيجارة ذات شكل غريب.

الالتزام بالقواعد المهنية

وأكد مصطفى كامل أنه اتخذ قرارًا بإيقاف المؤدي لمدة 6 أشهر؛ في إطار حرص النقابة على الالتزام بالقواعد المهنية، والحفاظ على الصورة العامة للمهنة.