بعد فيديو السيجارة.. مصطفى كامل يعلن إيقاف عصام صاصا 6 أشهر

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف مؤدي المهرجانات عصام صاصا لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي أثارها مقطع فيديو متداول له خلال بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، ظهر فيه ممسكًا بسيجارة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصطفى كامل، خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن مجلس نقابة المهن الموسيقية قرر إيقاف مؤدي المهرجانات عصام صاصا لمدة 6 أشهر، على خلفية الأزمة الأخيرة لحين كشف تحقيقات وزارة الداخلية والنيابة العامة بشأن الفيديو المتداول، وحسم حقيقة السيجارة التي ظهر ممسكًا بها خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن قرار الإيقاف لا يعني الجزم باحتواء السيجارة على مواد مخدرة، إذ تظل هذه المسألة من اختصاص الجهات المعنية، التي تتولى فحص الواقعة والتحقق من حقيقتها، تمهيدًا لاتضاح الموقف وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

أزمة عصام صاصا

وكانت الأزمة قد بدأت عقب تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث اشتبه بعض المتابعين في احتواء السيجارة على مادة مخدرة، وهو ما دفع الواقعة إلى دائرة الاهتمام الإعلامي، وسط مطالبات بفحص الفيديو والتحقق من حقيقة ما ظهر خلاله.

وسبق أن أعلن مصطفى كامل أن النقابة ستفحص المقطع المتداول للوقوف على حقيقة الواقعة قبل اتخاذ الإجراء المناسب، في حين أثارت الأزمة نقاشًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.