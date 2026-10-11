«البصير».. فيلم عراقي يخوض منافسات مهرجان القاهرة في عرضه العالمي الأول

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة الفيلم العراقي «البصير»، من تأليف وإخراج علي طوفان الفتلاوي، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة الـ47 من المهرجان، المقرر انعقادها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، في عرض عالمي أول للعمل، بالتزامن مع الكشف عن البوستر والإعلان الرسميين للفيلم.

وتدور أحداث «البصير» في الأهوار العراقية، حول أيوب، وهو ملاح كفيف يجد نفسه أمام تجربة استثنائية بعدما يقع في حب امرأة غامضة خلال إحدى الليالي، لتبدأ أزمته حين لا يصدق المحيطون به وجود هذه المرأة من الأساس، فيخوض رحلة لإثبات حقيقة الحب الذي عاشه.

ويجمع الفيلم بين التأليف والإخراج والإنتاج، إذ يتولى علي طوفان الفتلاوي مسؤولية إخراجه، ويشارك في إنتاجه من خلال شركته العراقية «كرادة فيلم»، بالتعاون مع المنتج سمير. ويضم العمل في بطولته أحمد مونيكا، وسامية الرحماني، وكحيل خالد، وعواطف نعيم، وزهراء غندور، وعزيز خيون.

وعلى مستوى العناصر الفنية، يتولى يونس روي إيمر مدير التصوير، فيما يشترك بول أفونديه وعلي طوفان في المونتاج. ويتولى بارنابي هول ونيكولا أدامينا برونر مزج الصوت في موقع التصوير، بينما يتولى غويدو هيلبلينغ تصميم الصوت، وماركوس مول المزج الصوتي النهائي، ويضع مارسيل فايد الموسيقى التصويرية للفيلم.

ويشارك في فريق العمل أيضًا ريا عاصي في الإدارة الفنية، وكاسبار بروغ في تصميم الإضاءة، وتامارا نوري في تصميم الأزياء، ومارينا إيبي في المكياج، بينما يتولى ألفونسينا ديامانتة وعلي طوفان مسؤولية اختيار الممثلين.