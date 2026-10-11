أهم لحظات حياتها.. ابنة محمد مرزبان تحمل صورته في حفل زفافها| شاهد

في لفتة مؤثرة، حرصت ياسمين، ابنة الفنان الراحل محمد مرزبان، على استحضار ذكرى والدها خلال حفل زفافها الذي أُقيم أمس، إذ حملت صورته والتقطت بها الصور في واحدة من أهم لحظات حياتها، ووضعت صورته ، لتشاركه فرحتها بطريقتها الخاصة رغم غيابه.

وأثارت هذه اللفتة مشاعر التأثر، بعدما حرصت ابنة الفنان الراحل على أن تكون ذكرى والدها حاضرة في يوم زفافها، إلى جانب صور أفراد عائلتها الذين رحلوا عن عالمنا، في تعبير عن ارتباطها بهم وحرصها على الاحتفاظ بذكراهم في المناسبات المهمة بحياتها.

وفاة الفنان محمد مرزبان

كان الفنان محمد مرزبان قد توفي في يونيو الماضي، متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها إثر حادث تصادم وقع على طريق مصر – الإسماعيلية، إذ قضى خمسة أيام داخل مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وجاء رحيل الفنان الراحل صدمة لأسرته ومحبيه، فيما أعادت لفتة ابنته خلال حفل زفافها تسليط الضوء على مشاعر الفقد والاشتياق التي تظل حاضرة في المناسبات العائلية، خاصة عندما يغيب عنها أشخاص كان من المفترض أن يشاركوا أصحابها أسعد لحظاتهم.

وحرصت ياسمين على الاحتفاظ بذكرى والدها وأفراد عائلتها الراحلين في يوم زفافها، من خلال الصور التي وضعتها وحملتها خلال الحفل، في مشهد إنساني مؤثر جمع بين فرحة بداية حياة جديدة وحنين إلى من غابوا عن المشهد، لكن ذكراهم لا تزال حاضرة في القلب.