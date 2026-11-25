كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن سلاح الجو الملكي بدأ نقل طائراته العسكرية إلى الحظائر والملاجئ المحصنة خلال ساعات الليل، في إجراء احترازي يستهدف حمايتها من تهديدات محتملة للطائرات المسيّرة.

وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية وشبكة «سكاي نيوز»، الأربعاء، أن الإجراءات تشمل إبعاد الطائرات عن المناطق المكشوفة، مع وجود خطط لتركيب شبكات وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة حول الطائرات الحربية التي يتعذر نقلها إلى أماكن محمية، خاصة القريبة من مدارج الطائرات أو الموجودة في قواعد تفتقر إلى وسائل الحماية الكافية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحذيرات أمنية بريطانية من تزايد مخاطر التخريب المرتبط بروسيا، إذ حذرت وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية «MI5» ووزارة الدفاع، الثلاثاء، الشركات البريطانية العاملة في مجال توريد المعدات العسكرية لأوكرانيا من تعرضها لتهديدات متزايدة.

وفي تطور آخر، وُجهت اتهامات إلى إيران بالتخطيط لاستهداف قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في «فيرفورد» بمقاطعة غلوسترشاير، وهي قاعدة جوية تستخدمها القوات الجوية الأمريكية.

وتعكس الإجراءات البريطانية، وفق التقارير، تصاعد الاهتمام بحماية الطائرات والمنشآت العسكرية من تهديدات الطائرات المسيّرة، في ظل تنامي المخاطر الأمنية المرتبطة بالصراعات والتوترات الدولية.