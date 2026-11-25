أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تعازيه ومواساته لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث الحريق الذي وقع بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مؤكدا تضامنه مع مصر قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم.

وأفاد البيان الصادر، بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، إثر الحريق الذي اندلع اليوم الأربعاء على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد البديوي تضامن دول المجلس مع مصر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لما خلفه الحادث من خسائر في الأرواح.

وسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

ويأتي الموقف الخليجي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون بمصر، وحرصها على مساندة القاهرة في مواجهة الحوادث والأزمات، والتعبير عن التضامن مع أسر الضحايا والمصابين.

وأسفر الحصر الأولي وفقا لوزارة الصحة، عن 30 وفاة و16 حالة إصابة، مع استمرار متابعة الاحصاءات المعلنة، اثر تفحم عدد 27 سيارة.