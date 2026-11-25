تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من ضبط شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، متهم بالتحرش بطالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، والتعدي عليها والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 جنيه بمدينة المنيا ، بقيادة المقدم عبد الرحمن غزاوي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا ثان، والرائد البشير أبو زيد، معاون أول المباحث، بتوجيهات اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا ، واللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، والعميد علاء جلال رئيس البحث الجنائي ، وبمتابعة المقدم عبد الوهاب أبو طالب، مفتش المباحث.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، ويدعى «ز. ع» 20 عامًا عاطل، حيث جرى ضبطه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل سير الطالبة بمفردها في منطقة تقسيم شادي، وتوجه إليها طالبًا أموالًا، وعندما تجاهلت حديثه وحاولت الابتعاد عنه، تعدى عليها وتحرش بها، واستولى منها على مبلغ 200 جنيه عنوة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي، موضحًا أنه أنفقه على ملذاته الشخصية.

وبتفتيشه، عثرت القوات بحوزته على 3 قطع بنية صغيرة الحجم يُشتبه في كونها من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى سلاح أبيض «مطواة»، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار